Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Allianz zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 265,70 EUR.

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 265,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 266,80 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 264,70 EUR ab. Bei 265,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 266.490 Aktien.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,38 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,25 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 281,00 EUR.

Am 23.02.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,89 Prozent auf 35,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

