Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 266,60 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 266,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 266,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 265,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.184 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 4,79 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 198,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,51 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,55 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 281,00 EUR aus.

Am 23.02.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 5,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Am 20.05.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,68 EUR je Aktie.

