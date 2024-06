Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 257,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 257,50 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 260,20 EUR. Zuletzt wechselten 341.844 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 8,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 202,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 21,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,73 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 286,29 EUR aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,66 Mrd. EUR – ein Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,82 EUR je Aktie aus.

