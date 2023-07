Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag freundlich

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 211,65 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 211,95 EUR. Bei 211,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 160.238 Stück.

Bei 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,91 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 156,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,44 EUR.

Am 12.05.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 1,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Allianz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,81 EUR je Allianz-Aktie.

