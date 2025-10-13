DAX24.313 +0,3%Est505.559 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,72 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Notierung im Blick

Allianz Aktie News: Allianz am Mittag im Plus

13.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 369,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
370,10 EUR 3,00 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 369,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 371,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 370,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 76.349 Stück.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 361,29 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,87 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

