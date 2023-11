Allianz Aktie News: Allianz am Mittag auf rotem Terrain

Allianz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 221,05 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 221,05 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 220,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 259.108 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Abschläge von 12,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 5,22 EUR gegenüber 6,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie dreht ins Minus: Allianz bestätigt Jahresprognose nach Gewinnrückgang im Quartal

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag