Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 221,80 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 221,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 223,05 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 221,75 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,70 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.955 Stück gehandelt.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 234,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 5,75 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,22 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,13 EUR.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.800,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,74 EUR je Aktie aus.

