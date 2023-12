Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag um Nulllinie

So bewegt sich Allianz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 245,50 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 245,50 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 246,05 EUR aus. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 245,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 297.459 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 246,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,31 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,60 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 262,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.11.2023. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.500,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.800,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün