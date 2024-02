Allianz Aktie News: Allianz am Mittag kaum bewegt

Allianz im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 245,50 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 245,50 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 246,05 EUR zu. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 245,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.752 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 250,40 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 192,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,60 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 12,09 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 269,14 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

