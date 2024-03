Allianz Aktie News: Allianz am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 263,15 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 263,15 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 266,00 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 282.628 Aktien.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 36,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,24 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,57 EUR an.

Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,99 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 39.600,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

