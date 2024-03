Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 264,85 EUR.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 264,85 EUR ab. Die Allianz-Aktie sank bis auf 264,75 EUR. Mit einem Wert von 266,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.700 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,35 EUR erreichte der Titel am 13.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,57 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,48 EUR am 20.03.2023. Mit einem Kursverlust von 27,32 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,24 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,57 EUR an.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR gegenüber 4,99 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.600,00 EUR im Vergleich zu 36.700,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,78 EUR je Allianz-Aktie.

