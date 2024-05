Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 264,50 EUR ab.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 264,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 263,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 356.779 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Gewinne von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 33,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,66 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 281,00 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 35,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 38,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,66 EUR je Allianz-Aktie.

