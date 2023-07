Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Freitagmittag

Allianz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 210,30 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 210,30 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 210,30 EUR. Bei 211,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110.169 Allianz-Aktien.

Bei 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 8,61 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 156,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 25,72 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 251,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 12.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.000,00 EUR – ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 44.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 23,81 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

