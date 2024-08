Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 257,90 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 258,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 257,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.874 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 8,57 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 16,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,75 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,67 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 6,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR – eine Minderung von 25,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,06 Mrd. EUR eingefahren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Am 14.11.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag stärker

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen