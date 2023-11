Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Dienstagmittag fester

So bewegt sich Allianz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 221,90 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 221,90 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 223,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 143.202 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. 5,70 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,26 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 259,13 EUR je Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. Es stand ein EPS von 5,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,02 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 36.500,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

