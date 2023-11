Allianz Aktie News: Allianz macht am Dienstagvormittag Boden gut

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 221,85 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 221,85 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 222,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.341 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (234,55 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Gewinne von 5,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 259,13 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,02 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,71 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

