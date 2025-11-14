Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von Allianz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 371,80 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 373,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 371,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 366.694 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,29 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 24,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,80 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 361,43 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,54 EUR je Aktie verdient. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

