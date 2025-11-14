Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 369,30 EUR zu.

Die Allianz-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 369,30 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 373,70 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 371,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 585.374 Allianz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 23,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 362,14 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,17 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,84 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie