Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 371,80 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 371,80 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 373,70 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 371,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.999 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,29 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 31,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,80 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 361,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,54 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 42,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,84 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

