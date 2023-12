Allianz Aktie News: Allianz büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 242,60 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 242,60 EUR nach. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 241,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 243,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 88.051 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 246,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2023). Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 192,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,66 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.500,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

