Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 219,70 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 219,15 EUR nach. Bei 219,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 46.252 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 227,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,45 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 40,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 249,44 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.400,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.800,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 16.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,59 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

