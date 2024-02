Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagmittag

Allianz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 245,15 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 245,15 EUR zu. Die Allianz-Aktie legte bis auf 246,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 244,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 154.208 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 250,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,14 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 27,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 11,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 12,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 269,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.800,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 22,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag