Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 245,75 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 245,75 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 245,75 EUR zu. Mit einem Wert von 244,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.102 Allianz-Aktien.

Bei 250,40 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,89 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Abschläge von 21,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 11,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 12,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 269,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.800,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Allianz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,17 EUR je Allianz-Aktie.

