Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 212,60 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 212,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,55 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 28.286 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 224,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (156,22 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 36,09 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 254,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 17.02.2023. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz -0,74 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.05.2024 werfen.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 24,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

