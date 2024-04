Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 263,40 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 263,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 265,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 263,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.904 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,60 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 24,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,63 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 280,57 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 23.02.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 6,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 36.700,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

