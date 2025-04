Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag gefragt

So bewegt sich Allianz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 342,00 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 342,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 343,20 EUR. Bei 338,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 251.797 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 359,00 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 4,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,32 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,78 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 28.02.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,49 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,03 Prozent auf 45,90 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,08 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

