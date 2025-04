Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 342,90 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 343,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 338,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 433.154 Aktien.

Bei einem Wert von 359,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 43,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,14 EUR.

Am 28.02.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent auf 45,90 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,08 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

