Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 340,70 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 340,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 340,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 338,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.133 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 359,00 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,37 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,06 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,78 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 351,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 28.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 45,90 Mrd. EUR gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 28,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

