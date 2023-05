Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Allianz 210,45 EUR

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 211,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 213,15 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 211,85 EUR nach. Bei 212,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.440 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 7,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 26,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 251,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 12.05.2023 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 24,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

