Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 263,50 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 263,50 EUR ab. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 259,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,80 EUR. Bisher wurden heute 573.508 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 6,26 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 198,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,63 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 281,29 EUR.

Allianz gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,06 EUR erwirtschaftet worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 leichter

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start nach