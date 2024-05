Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 259,90 EUR ab.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,1 Prozent auf 259,90 EUR nach. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 259,70 EUR ein. Bei 262,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.256 Allianz-Aktien.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 281,00 EUR.

Am 23.02.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,03 Mrd. EUR – ein Plus von 38,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 20.05.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,66 EUR je Allianz-Aktie.

