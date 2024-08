Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 263,30 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 263,30 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 263,60 EUR. Bei 260,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 220.600 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 6,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (215,75 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 18,06 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,75 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,67 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,82 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,06 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,87 EUR je Aktie aus.

