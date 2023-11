Allianz Aktie News: Allianz am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 223,50 EUR ab.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 223,50 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 222,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 223,80 EUR. Zuletzt wechselten 163.469 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 234,55 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (192,48 EUR). Mit Abgaben von 13,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,63 EUR.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.500,00 EUR im Vergleich zu 34.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,70 EUR im Jahr 2023 aus.

