Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Mit einem Wert von 224,40 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 224,40 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 224,95 EUR zu. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,65 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,80 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 297.816 Stück gehandelt.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 234,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 4,52 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 192,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,22 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,70 EUR je Allianz-Aktie.

