Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 241,85 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 241,85 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 242,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 240,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 271.768 Aktien.

Am 12.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 20,41 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,43 EUR an.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.500,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.800,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Trading Idee: Allianz - Long-Chance nach Korrektur im Aufwärtstrend

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart