Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Mit einem Kurs von 242,00 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 242,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 242,45 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 240,10 EUR ein. Bei 242,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 262.991 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.01.2024 bei 247,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,46 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 269,00 EUR.

Am 10.11.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,02 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 22,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

