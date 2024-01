Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 241,35 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 241,35 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 240,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 242,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.070 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 247,25 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,44 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 192,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 25,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,83 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 10.11.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 36.500,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

