Allianz Aktie News: Allianz zieht am Mittag an

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 248,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 248,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 249,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 246,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 237.695 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 250,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 12,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 11,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 269,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 36.500,00 EUR gegenüber 34.800,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 22,17 EUR je Allianz-Aktie.

