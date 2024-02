Allianz Aktie News: Allianz zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 247,60 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 247,60 EUR nach oben. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 249,50 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,55 EUR. Zuletzt wechselten 615.854 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 250,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,26 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2022 mit 11,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,09 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 269,14 EUR.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,17 EUR je Allianz-Aktie.

