Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 248,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 248,40 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 248,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.508 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,81 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 22,51 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2022 mit 11,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,09 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 269,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.500,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

