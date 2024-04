Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 260,20 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 260,20 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 258,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 259,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 233.994 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 31,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,63 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 280,57 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36.700,00 EUR eingefahren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

