Allianz Aktie News: Allianz gibt am Dienstagvormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 260,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 260,30 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 258,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 259,30 EUR. Bisher wurden heute 31.105 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 198,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 23,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,63 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 280,57 EUR.

Am 23.02.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent auf 39.600,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.700,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

