Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag in Rot

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 208,45 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 208,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 364.564 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,57 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR. Abschläge von 25,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,44 EUR.

Am 12.05.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 46.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,87 EUR je Allianz-Aktie.

