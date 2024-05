Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 266,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 266,90 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 268,40 EUR an. Mit einem Wert von 264,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 391.105 Stück gehandelt.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,91 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,70 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,29 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,42 EUR gegenüber 5,06 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,73 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Allianz-Aktie dennoch im Minus: Allianz legt beim Gewinn überraschend stark zu - Keine große Belastung durch Brückeneinsturz befürchtet