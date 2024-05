Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 264,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 264,20 EUR nach oben. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 265,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 264,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 33.568 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 5,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 24,83 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,68 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 281,29 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,89 Prozent auf 48,40 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

