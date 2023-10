Allianz Aktie News: Allianz macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 224,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 224,50 EUR nach oben. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 224,75 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 337.402 Stück.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 234,55 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 167,42 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 34,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 EUR, nach 3,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 23,37 EUR im Jahr 2023 aus.

