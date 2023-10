Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag mit Kursplus

Allianz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 223,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 223,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 224,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.243 Allianz-Aktien.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 234,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,85 Prozent. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 33,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,57 EUR je Allianz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 3,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.600,00 EUR – ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37.100,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,37 EUR fest.

