Allianz Aktie News: Allianz zieht am Mittag an

Die Allianz-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 201,30 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 203,10 EUR aus. Bei 200,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350.775 Stück gehandelt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (156,22 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 28,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,92 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 09.11.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,02 EUR gegenüber 5,01 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 34.800,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 16.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2022 16,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

