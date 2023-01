Allianz Aktie News: Allianz legt am Dienstagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Allianz 218,60 EUR

-0,16% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 219,25 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 219,60 EUR. Bei 219,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 460.133 Allianz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 248,00 EUR angegeben.

Am 09.11.2022 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.800,00 EUR im Vergleich zu 34.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 16.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 16,87 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Vorsatz fürs neue Jahr: Wie spare ich am besten Geld und Energie?

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Fondsgesellschaft Deka: DAX-Unternehmen dürften für 2022 Rekord-Dividenden zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com