Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 243,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 244,35 EUR an. Bei 242,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 390.564 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2024 auf bis zu 247,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,08 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 269,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.500,00 EUR – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Allianz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich leichter

Börse Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Jefferies & Company Inc. gibt Allianz-Aktie Buy